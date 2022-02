Rheinland-Pfalz gedenkt der getöteten Polizisten. (picture alliance/dpa)

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kaiserslautern mitteilte, soll am Freitag um 10 Uhr landesweit eine Schweigeminute abgehalten werden. Zudem ist eine nicht-öffentliche Trauerfeier mit den Angehörigen und Kollegen geplant. An dieser wird auch Ministerpräsidentin Dreyer teilnehmen. Bereits heute Abend findet in Kusel eine ökumenische Gedenkfeier statt.

Die beiden Polizisten waren bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Zwei Tatverdächtige befinden sich wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord und Wilderei in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.