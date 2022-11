Hohe Lebenshaltungskosten

Eine Frau auf einem leeren Bahnhof im belgischen Leuven. Viele Züge fielen wegen des Streiks aus. (picture alliance / dpa / BELGA / Hatim Kaghat)

Am Brüsseler Flughafen wurde mehr als die Hälfte der Starts und Landungen gestrichen. Zudem verkehrten deutlich weniger Züge im Land als üblich. Betroffen war auch die ICE-Verbindung der Deutschen Bahn zwischen Köln und Brüssel. Außerdem wirkte sich der Streik auch auf die Häfen des Landes sowie die Post aus. In mehreren Krankenhäusern der Regionen Brüssel und Wallonie stand für die Patienten nur eine Notfallversorgung bereit. Gewerkschaften hatten wegen der hohen Inflation und drastisch gestiegenen Energiekosten zu Arbeitsniederlegungen aufgefordert.

Auch in Griechenland hatten Gewerkschaften zu Streiks aufgerufen. In Athen fuhren keine Taxis, Busse oder Straßenbahnen. Fähren blieben in den Häfen. Tausende Menschen gingen unter anderem in der Hauptstadt auf die Straße. In Thessaloniki gab es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.