Tschechien

Der tschechische Ministerpräsident Fiala (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Patrik Uhlir)

An vielen Schulen fiel der Unterricht aus, an anderen gab es nur einen eingeschränkten Betrieb. Der Gewerkschaftsdachverband rief zudem zu einstündigen Arbeitsniederlegungen in Industriebetrieben auf. In Prag werden Tausende Menschen zu einer Kundgebung erwartet. - Ministerpräsident Fiala beschuldigte die Gewerkschaften, sich unverantwortlich zu verhalten.

Vor wenigen Tagen war ein Konsolidierungspaket für die öffentlichen Finanzen in Kraft getreten. Ausgaben werden gekürzt, Steuern erhöht - etwa auf Alkohol, Zigaretten, Mineralwasser und Grundeigentum. Der Staatshaushalt soll so um umgerechnet rund sechs Milliarden Euro entlastet werden.

