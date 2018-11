Wegen des Abgasskandals muss Volkswagen einem Kunden erstmals den vollen Kaufpreis für dessen Auto erstatten.

Das Landgericht Augsburg ging von sittenwidrigem Verhalten des Konzerns aus, wie mehrere Medien berichten. Daher müsse der Käufer den Preis erstattet bekommen, den er für den Wagen vor sechs Jahren gezahlt habe. Der Golf war mit einer Software zur Abgas-Manipulation ausgestattet. Andere Gerichte hatten in ähnlichen Fällen bisher immer einen gewissen Abschlag vorgenommen, einen sogenannten Nutzungsersatz für gefahrene Kilometer. VW kündigte an, in Berufung zu gehen.



(Az.: 021 O 4310/16)