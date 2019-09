Ein Urteil des Landgerichts Berlin, wonach die Grünen-Politikerin Künast Beschimpfungen auf Facebook hinnehmen muss, stößt parteiübergreifend auf Kritik.

Die Linken-Vorsitzende Kipping sagte, diese Form von Hass werde noch immer zu sehr verharmlost. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann bezeichnete das Urteil als fatal. Es sei eines Rechtsstaats unwürdig, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt meinte: "Bei allem Respekt vor unseren Gerichten: Was Renate Künast hier an widerlichen Beleidigungen erhalten hat, sollte niemand ertragen müssen."



Unbekannte hatten Künast auf Facebook vulgär und sexistisch beschimpft. Nach Ansicht des Landgerichts Berlin bewegten sich die Ausdrücke jedoch "haarscharf an der Grenze des noch Hinnehmbaren". Sie seien "überspitzt, aber nicht unzulässig" gewesen. Die Forderung, Künast als "Sondermüll" zu entsorgen, habe "Sachbezug" gehabt. Bezeichnungen wie "Stück Scheiße", "Schlampe" oder "Geisteskranke" wertete das Gericht als "Auseinandersetzung in der Sache".



Die Grünen-Bundestagsabgeordnete hatte erreichen wollen, dass Facebook die personenenbezogenen Daten der Verfasser herausgibt, um zivilrechtliche Schritte gegen sie einreichen zu können. Das lehnte das Landgericht ab.



Künast sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, solche Urteile griffen in den Kernbestand der Demokratie ein. "Wer soll sich ehrenamtlich oder politisch engagieren, wenn er so bezeichnet werden darf, ohne dass dies Folgen hat?", fragte die Grünen-Politikerin.