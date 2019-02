Fünf Monate nach dem Tod eines jungen Mannes in Köthen in Sachsen-Anhalt hat vor dem Landgericht Dessau der Prozess gegen zwei Afghanen begonnen.

Den 17 und 18 Jahre alten Beschuldigten wird gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt. Der 22-jährige Deutsche war im vergangenen September an einem Herzinfarkt gestorben, nachdem er einen Streit zwischen einer Gruppe Afghanen hatte schlichten wollen. Daraufhin gab es in Köthen rechtsgerichtete Demonstrationen sowie Gegenproteste von Bürgern und linken Gruppierungen.