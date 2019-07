Vor dem Landgericht Detmold hat der zweite Prozess um den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde begonnen.

Angeklagt ist ein 49-jähriger Mann aus Stade. Er soll in den Jahren 2010 bis 2011 per Webcam-Übertragung bei Missbrauchstaten zugesehen haben. In zwei Fällen soll er die beiden Hauptangeklagten auch zu sexuellen Handlungen an den Kindern aufgefordert haben. Der Mann hat bereits ein Geständnis abgelegt. Das Gericht will möglichst noch heute ein Urteil verkünden.



Im Hauptprozess sind ein 56-Jähriger und ein 34-Jähriger angeklagt, über viele Jahre hinweg und in hunderten Fällen Jungen und Mädchen teilweise schwer sexuell missbraucht haben.