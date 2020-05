Im Kindesmissbrauchs-Komplex Bergisch Gladbach hat ein zweiter Prozess begonnen.

Vor dem Landgericht Kleve ist ein 27-jähriger Ex-Soldat angeklagt. Ihm wird angelastet, vier kleine Kinder in insgesamt 36 Fällen misssbraucht zu haben. Der Angeklagte räumte die Vorwürfe zum Auftakt der Verhandlung weitgehend ein.

Opfer des im niederrheinischen Kamp-Lintfort lebenden Mannes waren unter anderem sein Stiefsohn und die leibliche Tochter. Er stellte laut Anklage zudem Bilder und Filme seiner Taten ins Internet.



Die Ermittlungen zu einem bundesweiten Kinderporno-Tauschring hatten in Bergisch Gladbach begonnen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer. Seit Ende April läuft vor dem Landgericht Mönchengladbach bereits ein erster Prozess gegen zwei Angeklagte wegen Missbrauchs in 79 Fällen.



Hören Sie hier auch die Einschätzung unseres Landeskorrespondenten Moritz Küpper in den "Informationen am Morgen".