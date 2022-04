Streit um Persönlichkeitsrechte

Der Kölner Kardinal Woelki (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Woelki wirft der in dem Verlag erscheinenden "Bild"-Zeitung vor, in Artikeln über seinen Umgang mit Missbrauchsfällen seine Persönlichkeitsrechte verletzt zu haben. Der Erzbischof hatte in Eilverfahren einstweilige Unterlassungsverfügungen gegen mehrere Berichte erwirkt, die vor einem Jahr erschienen.

In den Artikeln geht es unter anderem um einen Düsseldorfer Priester, den Woelki 2017 zum stellvertretenden Stadtdechanten ernannte. Dem Geistlichen werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. So soll das Erzbistum schon lange vor der Beförderung gewusst haben, dass der Priester sexuellen Kontakt zu einem minderjährigen Prostituierten gehabt hatte.

Woelkis Generalvikar Hofmann hatte zur Beförderung des Geistlichen erklärt, bei dem sexuellen Kontakt zu dem Prostituierten habe es sich nicht um eine Straftat gehandelt. Zudem habe der Priester die einmalige Angelegenheit gestanden und bereut.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.