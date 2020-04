Vor dem Landgericht Mönchengladbach hat ein erster Prozess um den Misssbrauchskomplex Bergisch-Gladbach begonnen.

Zwei Angeklagten wird unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern in 79 Fällen vorgeworfen. Opfer waren die Tochter des einen und die Nichte des anderen Angeklagten. Da die Täter den Missbrauch häufig filmten und im Internet verbreiteten, sind sie auch wegen Herstellung, Verbreitung und Besitzes kinderpornografischer Schriften angeklagt.



Die Polizei war den beiden Männern im Zuge von Ermittlungen zu einem bundesweiten Missbrauchskomplex auf die Spur gekommen, der in Bergisch Gladbach seinen Anfang hatte. Dort waren Ermittler bei einer Wohnungsdurchsuchungen auf riesige Datenmengen mit pädophilem Bezug gestoßen. Es wurden mehr als 30 Tatverdächtige identifiziert, 10 von ihnen sitzen in Untersuchungshaft.