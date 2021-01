Der frühere Vorstandsvorsitzende von Audi, Stadler, hat eine Mitverantwortung für Manipulationen an Diesel-Fahrzeugen zurückgewiesen.

Techniker und Entwickler bei Audi und VW hätten lange Zeit an ihrer Darstellung festgehalten, dass es keine automatischen Abschalteinrichtungen an Motoren gegeben habe, sagte Stadler vor dem Landgericht München. Als Manager habe er von den technischen Einzelheiten zu wenig verstanden. Stadler ist zusammen mit drei ehemals leitenden Entwicklern angeklagt. Diese sollen ab 2008 über 400.000 Dieselmotoren so manipuliert haben, dass sie Abgastests zunächst bestehen, später auf der Straße aber mehr Schadstoffe ausstoßen. Die Staatsanwaltschaft wirft Stadler unter anderem vor, den Verkauf solcher Fahrzeuge zu spät gestoppt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.