Klägerin ist die Eigentümerin und Vermieterin des Gebäudes in Berlin-Reinickendorf. Hintergrund der Kündigung des Mietvertrags war laut Gericht eine Wahlparty im Innenhof des Gebäudes nach der Bundestagswahl. Dabei sei die Fassade des Hauses mit dem Parteilogo bestrahlt worden. Zudem sei der Zugang zu dem Gebäude stundenlang gesperrt gewesen. Beides sei mit dem Vermieter nicht vereinbart gewesen.

Die AfD wirft der Vermieterin wirtschaftliche Interessen vor.

