Der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler vor Gericht (Archivbild). (picture alliance / AP / Lukas Barth)

Stadler hatte gestanden, nach Aufdeckung des Skandals in den USA den Verkauf von Diesel-Fahrzeugen mit manipulierten Abgaswerten in Europa zu spät gestoppt zu haben. Die Wirtschaftsstrafkammer hat ihm im Gegenzug eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt, verbunden mit einer Geldauflage von 1,1 Millionen Euro.

Der Prozess ist einer der prominentesten in dem 2015 bekanntgewordenen Skandal um millionenfache Abgasmanipulationen des Volkswagen-Konzerns, dessen Tochtergesellschaft Audi ist.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.