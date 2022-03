Der Deutsche Landkreistag plädiert zur Koordinierung der Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine für eine noch engere Abstimmung mit dem Bund. (IMAGO/Jens Schicke)

Man stehe in engem Austausch mit dem Bundesinnenministerium und sei bereit, sich in einem möglichen Koordinierungsgremium auf Bundesebene zu engagieren, erklärte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes, Sager. Damit der Aufnahmeprozess gut laufen könne, sei eine frühzeitige Einbeziehung in politische Entscheidungen und ein gutes Zusammenwirken im Interesse der Vertriebenen unerlässlich. Sager zeigte sich zugleich tief beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland. Er beobachte eine sehr große menschliche Verbundenheit, Empathie und Mitgefühl. Dies unterstütze die Landkreise bei der Unterbringung der Kriegsflüchtlinge.

Der Bundespolizei zufolge sind nach offiziellen Angaben inzwischen mehr als 64.600 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Da es an den EU-Binnengrenzen aber keine stationären Kontrollen gebe, könne die tatsächliche Zahl wesentlich höher liegen.

