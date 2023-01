Reinhard Sager, der Präsident des Deutschen Landkreistages (dpa-Zentralbild)

Es werde erst einmal in ganz Deutschland an allen Ecken und Enden holpern und es werde nachgebessert werden müssen, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistags, Sager, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Es sei, so wörtlich, "ein Treppenwitz unserer Marktwirtschaft, erst den Preis festzulegen und dann das Angebot dementsprechend zu ordnen".

Die Landkreise seien nicht gegen ein Deutschlandticket, das einfach und kundenfreundlich ist. Ein Billigticket löse aber die Probleme des Nahverkehrs nicht. Das sei schon der Fehler des 9-Euro-Tickets gewesen. Weiterhin gebe es Lücken bei der Finanzierung. Es wäre ein Unding, wenn die kommunalen Verkehrsbetriebe die Kosten tragen müssten, die Bund und Länder nicht abdeckten, betonte Sager.

Bund und Länder hatten sich am vergangenen Freitag darauf verständigt, das 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr zum 1. Mai einzuführen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.