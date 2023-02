Reinhard Sager, der Präsident des Deutschen Landkreistages (dpa-Zentralbild)

Der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes, Sager, sagte, nur Kanzler Scholz habe die übergreifende Kompetenz in allen betreffenden Fragen. Es fehle an Wohnungen, an Kitaplätzen, an Lehrern für Schulen und Sprachkursen. In dieser Situation bräuchten die Landkreise dringend politische Unterstützung von höchster Stelle. Zuvor hatte bereits die Union den von Bundesinnenministerin Faeser angekündigten Flüchtlingsgipfel als unzureichend bezeichnet. Wenn es um die Finanzen und die Unterbringung von Asylsuchenden gehe, sei die Ministerin nicht allein zuständig. Nach Ansicht der Grünen sollte es bei Gesprächen auch um das Thema Integration gehen. Man müsse gemeinsam mit den Kommunen feststellen, wo Bedarf bestehe, sagte die migrationspolitische Sprecherin, Polat, im Deutschlandfunk.

Faeser hatte gestern angekündigt, sie wolle zeitnah mit Ländern und Kommunen über die Verteilung, Unterbringung und die Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern beraten. Laut der SPD-Politikerin hat der Bund den Ländern in diesem Jahr bereits Finanzhilfen in Höhe von 2,7 Milliarden zur Verfügung gestellt.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.