Flüchtlingsgipfel

Reinhard Sager, der Präsident des Deutschen Landkreistages (dpa-Zentralbild)

Der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes, Sager, sagte, nur Kanzler Scholz habe die übergreifende Kompetenz in allen betreffenden Fragen. Es fehle an Wohnungen, an Kitaplätzen, an Lehrern für Schulen und Sprachkursen. In dieser Situation bräuchten die Landkreise dringend politische Unterstützung von höchster Stelle. Innenministerin Faeser hatte gestern angekündigt, sie wolle zeitnah mit Ländern und Kommunen über die Verteilung, Unterbringung und die Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern beraten.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.