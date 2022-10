Flüchtlinge

Reinhard Sager, der Präsident des Deutschen Landkreistages (dpa-Zentralbild)

Er sagte dem Deutschlandfunk, es gebe kaum noch freien Wohnraum. Man habe Glück gehabt, dass sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine so viele Privatpersonen engagiert hätten. Diese seien nun langsam der Auffassung, genug getan zu haben oder bräuchten ihren Wohnraum wieder selbst. Deshalb steige nun der öffentliche Bedarf, führte Sager aus. Vom Deutschen Städtetag hieß es, in vielen Fällen seien die Kommunen an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Die Situation habe eine Größenordnung erreicht, die sehr wohl vergleichbar sei mit den Jahren 2015 und 2016, führte Vizepräsident Jung aus.

Der Bund will Ländern und Kommunen weitere Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Innenministerin Faeser sprach nach einem gemeinsamen Treffen in Berlin von 56 zusätzlichen Liegenschaften wie etwa leerstehende Kasernen. In denen könnten 4.000 Menschen untergebracht werden, sagte die SPD-Politikerin.

