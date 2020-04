Auf dem Land leben - dafür entscheiden sich in Deutschland heutzutage so wenige Menschen wie noch nie seit 1871.

Zu diesem Ergebnis kommt das ifo-Institut in einer Studie. Demnach wächst in den Städten seit 150 Jahren kontinuierlich die Bevölkerung. Das gelte für Ost- und Westdeutschland. Für ihre Analyse wurden Daten aus drei mittelgroßen Bundesländern ausgewertet: Berlin plus Brandenburg, Hessen und Sachsen. Alle drei haben große urbane Zentren sowie stark ländlich geprägte Regionen und sind der Studie zufolge vergleichbar bei Einwohnerzahl und Siedlungsstruktur. Demnach zieht es vor allem junge Menschen in die großen Städte. Dieser Trend hat sich seit den 2000er Jahren wieder verstärkt.



Über das Landleben werde zwar "unerwartet" wieder mehr diskutiert - gesellschaftlich und politisch. Trotzdem gebe es viele Ungleichheiten, und der ländliche Raum sollte mehr gestärkt werden, so die Forderung der Forschungsgruppe.