Flüchtlingspolitik

Bewohner protestieren gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft in Upahl, Nordwestmecklenburg (Bernd Wüstneck / dpa / Bernd Wüstneck)

Der Bund müsse endlich die Lage der Kommunen erkennen, sagte der CDU-Politiker am gestrigen Abend in der ARD mit Blick auf die Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Die Bundesregierung müsse begrenzen und steuern, die illegale Einwanderung stoppen und die Abschiebeoffensive endlich starten, um Kapazitäten für die Unterbringung freiwerden zu lassen. Man laufe in eine Situation, die die Gesellschaft nicht mehr verstehen könne, warnte Schomann.

Am Donnerstagabend hatten 700 Menschen während einer außerordentlichen Kreistagssitzung in Grevesmühlen gegen den geplanten Bau einer Containerunterkunft in der Gemeinde Upahl demonstriert. In dem Dorf wohnen 1600 Bürger, in der Unterkunft sollen 400 Flüchtlinge untergebracht werden.

