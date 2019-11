Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht sich für ein stärkeres Vorgehen gegen Hasskriminalität aus. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte im Dlf, sein Verband befürworte eine Verschärfung des Strafrechts und sei für die Einführung eines Paragrafen des sogenannten "Politiker-Stalkings". Hasskriminalität richte sich auch in großem Maße gegen Kommunalpolitiker und Bürgermeister.

Landsberg verwies im Deutschlandfunk auf eine Umfrage der Verbandszeitung, nach der jeder fünfte von Hassmails und Bedrohungen berichtete. Ein ganz großer Teil komme von rechts.

Landsberg: beängstigender Verlust von Anstand in der Gesellschaft

Generell nehme der Respekt gegenüber dem Staat ab, konstatierte Landsberg. Das betreffe auch Rettungssanitäter oder Feuerwehrleute. Es gebe einen Verlust von Anstand in der Gesellschaft, der beängstigend sei. Anlass von Landsbergs Äußerungen ist die heute beginnende Herbsttagung des Bundeskriminalamts, in der Hetze und Anfeindungen im Internet Hauptthema sind (mehr dazu in einem Audio-Beitrag von Heike Borufka).

BKA-Präsident: Strafandrohungen werden Verhalten ändern

BKA-Präsident Münch sagte dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, die Polizei könne nicht jeden schützen. Aber er glaube, "dass wir gerade dieses bedrohliche Verhalten im Netz in den nächsten Jahren werden verändern können". Wenn man klarmache, dass so etwas Konsequenzen habe, dann verändere sich das Verhalten, ist Münch überzeugt.



Die Bundesregierung hat vor Kurzem ein Maßnahmenpaket gegen Hass und Rechtsextremismus im Internet beschlossen. Unter anderem sollen Online-Netzwerke Morddrohungen und Volksverhetzung künftig dem Bundeskriminalamt melden müssen. Derzeit müssen die Anbieter diese Inhalte lediglich löschen. Die Plattformen reagierten bisher sehr unterschiedlich auf Anfragen der Polizei, erklärte Münch.



Hintergrund der Debatten über Gewalt gegen Kommunalpolitiker ist auch die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke im Juni.