Immer wieder gibt es Berichte über selbsternannte Bürgerwehren in deutschen Städten. Jetzt hat die Polizei in Landshut in einem neuen Fall Anzeige erstattet.

Aus einer Pressemitteilung geht hervor, dass am vergangenen Samstag acht Personen bei einem vermeintlichen "Streifengang" in der Landshuter Innenstadt auffielen. Die Rede ist von einem "martialischen Erscheinungsbild". So trugen die acht Personen Kutten und Embleme, nach denen sie der Gruppierung "Vikings Security Germania" zuzuordnen waren.



Zitat: "Da sie zudem Funkgeräte mitführten, wurden Anzeigen wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz erstellt." Die Gruppe gab ihrerseits an, auf einem "Spaziergang" unterwegs zu sein.

"Wir laufen ehrenamtlich Streife"

Auf Facebook posteten die "Vikings Security Germania" Bilder von der Aktion. Die Fotos sind mit dem Text versehen: "Dankeschön an die Vikings, die gestern in Landshut auf Tour waren! Weiter so." Auf der Seite heißt es darüber hinaus: "Wir laufen ehrenamtlich Streife/Patrouille, um Zivilcourage zu zeigen und um Menschen z.B. in Notsituationen zu helfen." Als Begründung führt die Gruppierung an, das Miteinander auf der Straße werde leider immer gewalttätiger: "Schläger, Messerstecher, Vergewaltiger... um nur ein paar Beispiele zu nennen."



Die Polizei Landshut wiederum verweist in ihrer Mitteilung ausdrücklich darauf, "dass alleine staatliche Organisationen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verantwortlich sind."



Wir haben erst vor kurzem in einem längeren Artikel eine Reihe von Informationen über Bürgerwehren zusammengetragen.