Thüringens CDU-Partei- und Fraktionschef Mohring hat sich offen für den Vorschlag einer sogenannten Projektregierung von CDU und Linkspartei geäußert.

Ziel sei es, zu einer handlungsfähigen und stabilen Regierung in Thüringen zu kommen, sagte er in Erfurt. In diesem Sinne halte er den vom früheren Ministerpräsidenten Althaus formulierten Vorschlag für diskussionswürdig. Auch der thüringische Ministerpräsident Ramelow lobte den Vorstoß von Althaus. Er begrüße jede Bewegung in der CDU, die am Ende zu einer verlässlichen Regierungsarbeit führe.



Bei der Landtagswahl im Oktober war die Linkspartei stärkste Kraft geworden. Die CDU kam hinter der AfD auf den dritten Platz. Bisher strebt Ramelow eine Minderheitsregierung mit SPD und Grünen an. Solange die Regierungsbildung andauert, bleibt er geschäftsführend im Amt.