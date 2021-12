Der sächsische Landtag (dpa-Zentralbild | Robert Michael)

Ministerpräsident Kretschmer sagte in der Debatte, die Situation sei dramatisch. In den Krankenhäusern müssten Operationen verschoben werden. Kritik übte der Ministerpräsident an der AfD, die die Corona-Schutzmaßnahmen ablehne. Das habe nichts mit Oppositionsarbeit zu tun, sondern sei billiger Populismus, meinte der CDU-Politiker. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Urban warf der Landesregierung Versagen vor. Jedes fünfte Intensivbett in Sachsen sei abgebaut worden. Für die Pflegekräfte habe es zudem keine Gehaltserhöhung gegeben.

Gegner der Corona-Maßnahmen haben für heute erneut zu Protesten aufgerufen. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften unter anderem vor dem Landtag im Einsatz.

