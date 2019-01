Landtag in Brandenburg

Brandenburg ist das erste Bundesland, in dem Parteien künftig bei Landtagswahlen genau so viele Frauen wie Männer als Kandidaten aufstellen müssen.

Für das von den Grünen eingebrachte sogenannte Parité-Gesetz stimmten auch die Regierungsfraktionen von SPD und Linken. Es soll dazu führen, dass eine etwa gleiche Zahl von Männern und Frauen in den Landtag einzieht. Derzeit liegt der Anteil der Parlamentarierinnen in Brandenburg bei rund 39 Prozent.



Die Regelung tritt erst nach der Wahl im Herbst in Kraft. Ausgenommen ist die Bestimmung der Direktkandidaten im Wahlkreis. Die Oppositionsfraktionen von CDU und AfD halten das Gesetz für verfassungswidrig.