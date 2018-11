Drei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern haben CSU und Freie Wähler den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Dazu kamen Ministerpräsident Söder und der Vorsitzende der Freien Wähler, Aiwanger, im Landtag in München zusammen. Söder sprach im Anschluss von einem "historischen Tag".

CSU-Chef Seehofer nahm wegen Terminen in Berlin an der Zeremonie nicht teil. Der Koalitionsvertrag sieht unter anderem die finanzielle Entlastung von Familien vor. Einen weiteren Schwerpunkt will die neue Regierung auf die Umweltpolitik legen und etwa den Flächenverbrauch deutlich senken.



Die CSU hatte bei der Landtagswahl 37,2 Prozent der Stimmen erreicht, die Freien Wähler 11,6. Im neuen Kabinett sollen sie drei Minister stellen, die CSU muss in der neuen Legislaturperiode auf die Ressorts Wirtschaft, Umwelt und Kultus verzichten.



Das neugewählte Parlament kommt am Nachmittag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Auf Vorschlag der CSU soll die bisherige Bauministerin Aigner zur neuen Landtagspräsidentin gewählt werden. Im Parlament sitzen nach der Wahl vom 14. Oktober sechs Fraktionen.



Morgen soll Söder dann im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Gestern hatte Söder den Koalitionsvertrag als "klares Kursbuch" für die kommenden fünf Jahre bezeichnet. Ziel sei es, das Vertrauen der Menschen in die Demokratie zu stärken und zugleich signalisieren, dass die CSU die Veränderungswünsche vieler Wähler bei der Wahl verstanden habe.