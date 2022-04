Die künftige Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger (SPD). (IMAGO/photothek)

Der Landtag in Saarbrücken kommt am Vormittag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Bei der Wahl vor knapp einem Monat hatte die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit erreicht. Sie wird erstmals seit 23 Jahren an der Saar wieder die Regierung führen. Die CDU unter dem bisherigen Ministerpräsidenten Hans hatte bei der Landtagswahl deutlich an Stimmen verloren. Neben SPD und CDU ist zudem die AfD im Parlament vertreten.

