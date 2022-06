Baden-Württemberg

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) (imago/Lichtgut/Max Kovalenko)

Das Parlament in Stuttgart stimmte geschlossen dafür. Auch die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU votierten überraschend für das Gremium. Hintergrund sind Belästigungs-Vorwürfe gegen einen ranghohen Polizisten. Strobl soll ein Schreiben von dessen Anwalt an einen Journalisten weitergegeben haben, was laut Staatsanwaltschaft strafbar ist. Der CDU-Politiker hatte erklärt, es sei ihm darum gegangen, "Schaden von der Landespolizei abzuwenden". Gegen Strobl und den Polizisten laufen Ermittlungen.

Die Opposition fordert den Rücktritt Strobls und wirft ihm vor, Dienstgeheimnisse verraten und seine Fürsorgepflicht als Dienstherr verletzt zu haben.

