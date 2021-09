Parallel zur Bundestagswahl wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag und in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. In der Hauptstadt gibt es außerdem einen Volksentscheid: Es geht um die Frage, ob große Wohnungskonzerne enteignet werden sollen.

In Mecklenburg-Vorpommern sind 1,32 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Schwerin zu bestimmen. 71 Mandate werden vergeben. Ministerpräsidentin Schwesig strebt als Spitzenkandidatin der SPD eine zweite Amtszeit an. Die Sozialdemokraten regieren in Mecklenburg-Vorpommern seit 23 Jahren - im Moment zusammen mit der CDU. 2016 erhielt die SPD 30,6 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD (20,8 Prozent), gefolgt von der CDU mit 19 Prozent. Grüne und FDP scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

Berlin: So viele Abstimmungen wie noch nie an einem Tag

In Berlin sind 2,45 Millionen Menschen wahlberechtigt. Sie entscheiden, welche Abgeordneten ins Abgeordnetenhaus und in die zwölf Bezirksparlamente einziehen. Außerdem können sie in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob große Wohnungskonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden sollen. Nur die Partei Die Linke und die Grünen haben sich dafür ausgesprochen. Nach Angaben der Landeswahlleitung gab es in Berlin noch nie derart viele Abstimmungen an einem Tag.



2016 hatte die SPD die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus mit 21,6 Prozent gewonnen. Es war ihr schlechtesten Ergebnis seit 1946. Die CDU erreichte 17,6 Prozent und sank damit ebenfalls auf ein historisches Tief. Die Linke kam auf 15,6 Prozent, die Grünen auf 15,2 Prozent. Die AfD (14,2 Prozent) zog erstmals ins Abgeordnetenhaus ein, die FDP schaffte 6,7 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren wurde Berlin von einer Koalition aus SPD, Linken und Grünen regiert.

Wer wird Regierende*r Bürgermeister*in?

Unabhhängig davon, wie die Wahl in diesem Jahr ausgeht, bekommt Berlin eine neue Regierende Bürgermeisterin oder einen neuen Regierenden Bürgermeister. Amtsinhaber Müller von der SPD kandidiert für den Bundestag und tritt nicht mehr an. Um seine Nachfolge bewerben sich unter anderen zwei Frauen: Franziska Giffey (SPD) und Bettina Jarasch (Grüne). Spitzenkandidat der CDU ist der Landesvorsitzende Kai Wegner.

