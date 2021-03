In Deutschland hat das "Superwahljahr" 2021 begonnen. Den Auftakt machen die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Seit acht Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Für die Stimmabgabe gelten besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Erwartet wird ein hoher Briefwahl-Anteil.

Die beiden Wahlen sind der erste große Stimmungstest, bevor am 26. September ein neuer Bundestag gewählt wird. Der Wahlausgang wird deshalb mit großer Aufmerksamkeit im politischen Berlin verfolgt. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr.



In Baden-Württemberg regiert derzeit eine grün-schwarze Koalition unter Ministerpräsident Kretschmann. Im benachbarten Rheinland-Pfalz steht seine Kollegin Dreyer von der SPD an der Spitze einer Dreier-Koalition mit FDP und Grünen. Neben den beiden Landtagswahlen finden in Hessen Kommunalwahlen statt.



Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Baldauf hatte sich vor zwei Tagen erneut klar von der Masken- und Lobbyismusaffäre in der Unions-Bundestagsfraktion abgegrenzt und erklärt, gerade Politiker hätten eine besondere Verpflichtung zur Transparenz. CDU-Fraktionsvize Frei bezeichnete die Affäre als einen "enormen Schaden" vor den beiden Landtagswahlen und der Kommunalwahl.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.