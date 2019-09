Bei den Landtagswahlen haben sich die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg als stärkste Kraft behauptet

Eigentliche Wahlgewinnerin mit starken Zuwächsen ist in beiden Fällen jedoch die AfD. Deutliche Verluste muss die Linkspartei in Sachsen wie in Brandenburg hinnehmen. Die Grünen können jeweils zulegen. Für die FDP wird in beiden Ländern ein Ergebnis knapp unter der fünf-Prozent-Hürde vorhergesagt.

Die Prognose für Sachsen

In Sachsen kommt die CDU des bisherigen Ministerpräsidenten Kretschmer nach der Prognose von Infratest Dimap auf 32 Prozent, nach 39,4 im Jahr 2014. Die AfD hat ihr Ergebnis von 9,7 Prozent auf 27,5 beinahe verdreifacht. Die Linkspartei verliert von knapp 19 auf 10,5 Prozent. Der Anteil der Grünen steigt von 5,7 auf 9 Prozent. Die sächsische SPD verliert von 12,4 auf 8 Prozent. Die FDP steigert sich von 3,8 auf 4,8 Prozent.

Die Prognose für Brandenburg

In Brandenburg bleibt die SPD von Ministerpräsident Woidke laut der Prognose mit 27,5 Prozent vorne. 2014 waren es noch 31,9. Die AfD liegt wie in Sachsen auf Rang zwei. In Brandenburg werden ihr 22,5 Prozent vorhergesagt, knapp doppelt soviel wie vor fünf Jahren. Die CDU verliert von 23 auf 15,5 Prozent. Die Linke kommt nach der Prognose noch auf 11 Prozent, nach knapp 19 vor fünf Jahren. Die Grünen steigern sich von 6,2 auf 10 Prozent. Für die FDP werden 4,8 Prozent vorhergesagt. Die Freien Wähler können in Brandenburg mit etwa fünf Prozent rechnen.