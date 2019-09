Bei der Landtagswahl in Sachsen hat sich die CDU trotz Verlusten als stärkste Kraft behauptet.

Die AfD verzeichnet einen starken Zuwachs und erhält die zweitmeisten Stimmen. Verluste müssen Linke und SPD hinnehmen. Grüne und FDP können zulegen, die Freien Demokraten müssen aber noch um einen Einzug in den Dresdner Landtag bangen.



Ministerpräsident Kretschmer, CDU, sagte, das freundliche Sachsen habe gewonnen. Der AfD-Landesvorsitzende Urban erklärte, seine Partei habe die CDU-Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht. Die Leipziger Linken-Politikerin Nagel sprach im MDR mit Blick auf das Ergebnis ihrer Partei von einem Schock. Der Grünen-Spitzenkandidat Günther sieht nach eigenen Angaben einen klaren Auftrag für eine andere Politik im Land. Der SPD-Landesvorsitzende Dulig zeigte sich zuversichtlich, dass sich seine Partei von dem Ergebnis erholen werde.



Das Ergebnis in Sachsen laut Hochrechnung von infratest dimap:



CDU: 32,3 Prozent - minus 7,1 Punkte

AfD: 27,8 - plus 18,1

Linke: 10,3 - minus 8,6

Grüne: 8,6 - plus 2,9

SPD: 7,6 - minus 4,8

FDP: 4,8 - plus 1



Die Wahlbeteiligung in Sachsen lag laut ARD und ZDF bei 65 Prozent, knapp 16 Punkte mehr als vor fünf Jahren.