In Thüringen wird heute ein neuer Landtag gewählt.

Stimmberechtigt sind gut 1,7 Bürgerinnen und Bürger. Ministerpräsident Ramelow von der Linken führt derzeit eine Koalition mit SPD und Grünen, die ihre Mehrheit aber verlieren könnte. Weil kaum absehbar ist, welche Konstellation im neuen Landtag stark genug wird, dürfte die Regierungsbildung kompliziert werden. Die CDU tritt mit ihrem Spitzenkandidaten Mohring an, die AfD mit dem Politiker Höcke.



In Kiel, Hannover und Halle an der Saale finden heute auch Wahlen für das Amt der Oberbürgermeister statt. In Halle treten bei einer Stichwahl der parteilose Amtsinhaber Wiegand und der Linken-Politiker Lange gegeneinander an.