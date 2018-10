Die Landtagswahl in Hessen entscheidet sich in Detailberechnungen bei der Sitzverteilung.

Rund sechs Stunden nach Beginn der Auszählung zeichnen sich keine eindeutigen Mehrheitsverhältnisse ab. Den jüngsten Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge würde die bisherige schwarz-grüne Koalition eine Mehrheit knapp verfehlen. Je nach Verteilung der Überhangmandate wären eine Jamaika-Koalition mit der FDP oder eine Schwarz-Rote Koalition rechnerisch möglich.



Ähnlich wie vor zwei Wochen in Bayern haben sich viele Wähler von den in Berlin regierenden Parteien abgewandt. Die CDU liegt bei 27 Prozent, die SPD knapp unter 20 Prozent. Beide verloren jeweils rund zehn Prozentpunkte. Die Grünen kommen auf rund 19,5 Prozent. Die AfD liegt bei 13 Prozent. Für die Grünen wäre das ein Plus von 9 Prozentpunkten, für die AfD 8 Punkte mehr. Die FDP steht in den Hochrechnungen bei knapp 8 Prozent, die Linke bei etwa 6 Prozent.



Ministerpräsident Bouffier kündigte in der ARD an, mit SPD, Grünen und FDP zu sprechen. Er bevorzuge jedoch eine sogenannte Jamaika-Koalition, sollte es für Schwarz-Grün nicht reichen. SPD-Spitzenkandidat Schäfer-Gümbel ließ seine politische Zukunft offen.



Die Wahlbeteiligung lag bei rund 67 Prozent.



Politiker der Großen Koalition in Berlin zeigten sich selbstkritisch. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sagte, man leiste gute Arbeit, überdecke die Erfolge aber oft durch Streit. SPD-Chefin Nahles nannte in diesem Zusammenhang den Zustand der Regierung "nicht akzeptabel". Sie stellte zugleich ein Ultimatum an das Bündnis und betonte, Union und SPD müssten einen verbindlichen Fahrplan vereinbaren. An dessen Umsetzung bis zur Halbzeitbilanz der Regierung werde sich entscheiden, ob die SPD in der Koalition noch richtig aufgehoben sei. Grünen-Chef Habeck sagte, ein Kriterienkatalog sei genau das Falsche, um wieder mehr Vertrauen zu gewinnen.



Politiker der anderen Oppositionsparteien in Berlin führten das Ergebnis aus Hessen explizit auf die Bundespolitik zurück. AfD-Chef Gauland sagte, die Wähler hätten die Koalition "bewusst abgestraft". Die Linken-Vorsitzende Kipping sprach von einer Denkzettelwahl, FDP-Chef Lindner von einem "Misstrauensvotum".