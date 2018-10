In Hessen wird heute ein neuer Landtag gewählt. Wahlberechtigt sind knapp 4,4 Millionen Bürger. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Derzeit regiert in Hessen eine schwarz-grüne Koalition unter Ministerpräsident Bouffier. Im Landtag in Wiesbaden sind bisher ferner die SPD, die Linke und die FDP vertreten. Beobachter erwarten, dass das Wahlergebnis auch Auswirkungen auf die Bundespolitik haben wird.

SPD-Chefin Nahles betonte hingegen, die Wahl in Hessen sei keine "Schicksalswahl" - weder für die Große Koalition noch für sie selbst. Ähnlich hatte sich Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Merkel geäußert. Sie findet es falsch, "jede Landtagswahl zu einer kleinen Bundestagswahl zu stilisieren". Die Grünen dürfen wie schon in Bayern auf deutliche Zugewinne hoffen.



Der Hessische Rundfunk bietet einen Kandidatencheck an mit dem Ziel, den Wählerinnen und Wählern diejenigen Menschen vorzustellen, die Hessen in den nächsten fünf Jahren regieren wollen.



Außerdem werden die Bürgerinnen und Bürger heute über eine Reform der Hessischen Verfassung abstimmen.