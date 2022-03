Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gibt in einem Wahllokal gemeinsam mit seiner Frau Tanja seine Stimme für die Landtagswahl im Saarland ab. (pa/dpa)

Wirtschaftsministerin Rehlinger wählte in der Stadt Wadern, Ministerpräsident Hans in Neunkirchen. Fast 800.000 Menschen sind noch bis 18 Uhr zur Stimmabgabe aufgerufen. Nach Angaben der Wahlleiterin lag die Beteiligung bis zum frühen Nachmittag mit 28,5 Prozent rund vier Prozentpunkte unter der vor fünf Jahren. Allerdings wird wegen der Corona-Pandemie mit einem höheren Anteil an Briefwählern gerechnet. Seit zehn Jahren regiert die CDU das kleinste Flächenland Deutschlands mit der SPD. Neben den Regierungsparteien sind nur "Die Linke" in zwei unterschiedlichen Fraktionen und die AfD im Landtag in Saarbrücken vertreten.

Die Abstimmung im Saarland gilt als erste Stimmungstest nach der Bundestagswahl. Dieses Jahr wird auch noch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gewählt.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.