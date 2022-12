Der Plenarsaal des bayerischen Landtags (Lino Mirgeler / dpa)

Diesen Termin legte die Staatsregierung nach einer Anhörung der im Landtag vertretenen Parteien fest. Bei der Wahl vor knapp fünf Jahren hatte die CSU 37,2 Prozent der Stimmen erhalten, das schwächste Ergebnis seit fast 70 Jahren. Sie regiert seither in München in einer Koalition mit den Freien Wählern. Die CSU stellt seit 1957 ununterbrochen den Regierungschef in dem nach Einwohnern zweitgrößten Bundesland.

