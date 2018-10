In Bayern sind seit acht Uhr die Stimmlokale für die Landtagswahl geöffnet.

Die rund neuneinhalb Millionen Wahlberechtigten können außerdem auch über die Zusammensetzung der Bezirkstage entscheiden. In vielen Kommunen stehen zudem Bürgerentscheide mit zur Abstimmung.



Zur Landtagswahl treten insgesamt 18 Parteien an, 12 von ihnen sind in ganz Bayern wählbar. Die CSU mit Spitzenkandidat und Ministerpräsident Markus Söder muss sich den letzten Umfragen zufolge auf Verluste einstellen. Die Partei könnte die absolute Mehrheit im Parlament verlieren, so wie schon 2008. Zweitstärkste Partei war bisher die SPD. Sie könnte von den Grünen überholt werden. Insgesamt könnten es bis zu sieben Parteien in den Landtag schaffen. Das würde die Verhandlungen, wer in Zukunft in Bayern regiert, wahrscheinlich schwierig machen. Ein großer Teil der Wähler gab zuletzt an, noch unentschlossen zu sein. Derzeit wird Bayern allein von der CSU regiert.



Das Wahlsystem unterscheidet sich von der Bundestagswahl. So gibt es zwar ebenfalls eine Erst- und eine Zweitstimme, beide werden aber zusammengerechnet, wenn es um die prozentuale Verteilung der Sitze geht. Zudem können sich die Wähler auch auf den Listen für einen bestimmten Abgeordneten entscheiden.



Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet auch für diese Wahl einen Wahl-O-Mat zur Entscheidungshilfe an.