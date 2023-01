Österreich

Landeshauptfrau von Niederösterreich und frühere Bundesinnenministerin: Johanna Mikl-Leitner (dpa / Ronald Zak)

Umfragen zufolge droht der konservativen ÖVP von Ministerpräsidentin Mikl-Leitner in Niederösterreich ein deutlicher Rückschlag. Sie verfügt derzeit über eine absolute Mehrheit im Landesparlament, könnte aber rund zehn Prozentpunkte verlieren. Zugleich wird für die rechtspopulistische FPÖ ein Ergebnis von etwa 25 Prozent vorhergesagt.

Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Regierung in Wien. In bundesweiten Umfragen liegt die FPÖ seit Wochen an erster Stelle, gefolgt von der sozialdemokratischen SPÖ. Die von Bundeskanzler Nehammer angeführte ÖVP liegt nur auf dem dritten Platz. Die Konservativen waren zuletzt unter anderem wegen Korruptionsermittlungen und der Teuerungswelle im Land unter Druck geraten.

