Österreich

Landeshauptfrau von Niederösterreich und frühere Bundesinnenministerin: Johanna Mikl-Leitner (dpa / Ronald Zak)

Stimmberechtigt waren in Niederösterreich fast 1,2 Millionen Menschen. Das vorläufige Endergebnis wird gegen 20 Uhr erwartet. Zuletzt hatte der regierenden ÖVP von Laudeshauptfrau Mikl-Leitner in Umfragen ein deutlicher Rückschlag gedroht. Sie verfügt derzeit über eine absolute Mehrheit im Landesparlament, könnte aber rund zehn Prozentpunkte verlieren. Zugleich wird für die rechtspopulistische FPÖ ein Ergebnis von etwa 25 Prozent vorhergesagt. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Regierung in Wien.

