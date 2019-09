Das ging gerade noch einmal gut - so lässt sich das Fazit von CDU-Generalsekretär Ziemiak zur Landtagswahl in Sachsen zusammenfassen. Seinem Parteikollegen, dem dortigen Ministerpräsidenten Kretschmer, sei eine unglaubliche Aufholjagd gelungen.

Ziemiak lobte den "unermüdlichen Einsatz" Kretschmers im Wahlkampf. Man könne daraus den Schluss ziehen, das sich ehrliches Zuhören auszahle: Kretschmer habe im Gespräch mit den Bürgern die Probleme nicht ausgeblendet und nicht allen alles versprochen, sagte Ziemiak im Deutschlandfunk.



Betrachte man die Umfragen vor der Wahl, in denen der AfD die meisten Stimmen zugesprochen worden seien, dann sei der CDU in Sachsen eine unglaubliche Aufholjagd gelungen, so Ziemiak. Das sei Grund zur Erleichterung.



Mit Blick auf die umstrittene Rolle des CDU-Mitglieds und früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen im sächsischen Wahlkampf meinte der Generalekretär, im Blickpunkt der Bürger habe nicht diese Personalie gestanden, sondern Sachthemen wie der Strukturwandel, die Innere Sicherheit und die Migration. Was die CDU aus diesem Wahlkampf lernen könne: Es dürfe in der Debatte nicht darum gehen, wo die Unterschiede in den eigenen Reihen lägen. Stattdessen müsse die Auseinandersetzung mit den politischen Mitbewerbern im Mittelpunkt stehen.



Enttäuscht äußerte sich Ziemiak zum Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Brandenburg. Dort habe man einen schwierigen Wahlkampf unter schwierigen Bedingungen führen müssen. Der Ausgang zeige aber auch mit Blick auf die kommende Landtagswahl in Thüringen: Wer aus Protest die AfD wähle, der sorge möglicherweise dafür, dass rot-rot-grün eine Mehrheit bekomme.