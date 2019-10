Landtagswahl in Thüringen

In Thüringen hat die Partei "Die Linke" die Landtagswahl gewonnen und ist erstmals stärkste Kraft. Sie erreichte 31 Prozent der Stimmen. Ministerpräsident Ramelow kann die bisherige Koalition mit SPD und Grünen jedoch nicht fortsetzen.

Die Sozialdemokraten verloren rund vier Punkte und kamen auf 8,2 Prozent. Die Grünen bleiben mit 5,2 Prozent knapp im Erfurter Landtag. Eine Mehrheit kommt für Rot-Rot-Grün damit nicht zustande.



Die AfD legte über zehn Punkte zu. Mit 23,4 Prozent kam sie auf Platz zwei - und damit vor die CDU. Die Christdemokraten verloren rund elf Punkte auf 21,8 Prozent. Die FDP erreichte fünf Prozent.



Ministerpräsident Ramelow erklärte, es gebe einen klaren Regierungsauftrag für seine Partei. In der ARD zeigte er sich zuversichtlich, eine neue Koalition zu bilden. Die FDP steht nach den Worten von Bundesparteichef Lindner dafür nicht zur Verfügung. Auch der CDU-Landesvorsitzende Mohring hat ein Bündnis mit der Linkspartei bisher ausgeschlossen. Im ZDF warb er für Gespräche mit allen Parteien, die - so wörtlich - "auf dem Boden der Verfassung" stünden. SPD-Spitzenkandidat Tiefensee erklärte, er hätte sich ein besseres Ergebnis für seine Partei gewünscht. Entscheidend sei nun, dass eine stabile Regierung gebildet werden könne.



Der AfD-Landesvorsitzende Höcke erklärte die Landesregierung für abgewählt. Mit seiner Partei will im Thüringer Landtag niemand zusammenarbeiten.