In Thüringen haben die Landtagswahlen begonnen. Die Wahllokale für die rund 1,7 Millionen Abstimmungsberechtigten sind bis 18 Uhr geöffnet. Es gilt als möglich, dass keine Mehrheit für eine neue Regierungskoalition zustande kommt. Im Landtag sind 88 Sitze zu vergeben. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate könnte die Zahl noch steigen.

Ministerpräsident Ramelow von der Linken führt derzeit eine Koalition mit SPD und Grünen, die ihre Mehrheit aber verlieren könnte. Weil kaum absehbar ist, welche Konstellation im neuen Landtag stark genug wird, dürfte die Regierungsbildung kompliziert werden.

Komplizierte Farbenspiele

Umfragen sehen die Linkspartei von Ministerpräsident Ramelow ganz oben in der Wählergunst. Ihre bisherige Koalition mit SPD und Grünen könnte aber ihre Mehrheit von einem Sitz verlieren im Landtag verlieren - vor allem, wenn die FDP diesmal ins Erfurter Landesparlament einzieht. Die CDU wurde 2014 noch stärkste Kraft, konnte aber keine Koalition bilden. Sie muss dieses Mal mit Verlusten rechnen. Dennoch will sie Ramelow an der Regierungsspitze ablösen. Möglich wäre dies nur durch eine sogenannte Simbabwe-Koalition zusammen mit SPD, Grünen und FDP.

Keiner will mit Höcke

Die AfD dürfte ihr Ergebnis gegenüber 2014 verdoppeln und mit der CDU gleichziehen. Mit der AfD unter ihrem Spitzenkandidaten Höcke will allerdings keine Partei nach bisherigen Aussagen koalieren - das heißt, eine Landesregierung in Thüringen unter Höcke liegt im Bereich des Unwahrscheinlichen.



