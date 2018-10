Bei der Landtagswahl in Hessen hat die schwarz-grüne Koalition ihre Mehrheit knapp behauptet.

Die bisher regierende CDU ist aber dennoch zusammen mit der oppositionellen SPD die Verliererin der Wahl. Nach dem vorläufigen Endergebnis rutschten die Christdemokraten im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren um 11,3 Punkte auf 27 Prozent ab. Die Sozialdemokraten verloren 10,9 Punkte auf 19,8 Prozent. Für die Grünen stimmten ebenfalls 19,8 Prozent, ein Plus von 8,7 Prozentpunkten.



Die AfD zog mit 13,1 Prozent erstmals in den Wiesbadener Landtag ein und ist jetzt in allen 16 Landesparlamenten vertreten. Die FDP verbesserte sich um 2,5 Punkte auf 7,5 Prozent, die Linke konnte um 1,1 Punkte auf 6,3 Prozent zulegen. Die Beteiligung lag mit 67,3 Prozent deutlich unter den 73,2 Prozent von 2013.