Eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern hat CSU-Chef Seehofer eine Verantwortung für die aktuellen Umfragewerte seiner Partei abgelehnt.

Er habe sich in den vergangenen sechs Monaten weder in die bayerische Politik noch in die Wahlkampfführung eingemischt, sagte Seehofer der "Süddeutschen Zeitung". Das sei das persönliche Vorrecht des Ministerpräsidenten Söder. Dieser sei zuständig für strategische Überlegungen im Wahlkampf. Wie die Zeitung weiter berichtet, macht das Umfeld von Söder Seehofers Migrationspolitik und dessen Streit mit Bundeskanzlerin Merkel über die Zurückweisung von Flüchtlingen für die aktuelle Lage der Partei verantwortlich. Die CSU muss bei der Landtagswahl mit erheblichen Verlusten rechnen.