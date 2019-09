Bei der Landtagswahl in Brandenburg verliert die SPD von Ministerpräsident Woidke an Zustimmung, bleibt aber stärkste Partei.

Die AfD kommt mit deutlichen Gewinnen auf Platz zwei. CDU und Linke verlieren; Grüne, Freie Wähler und FDP legen zu.



Ministerpräsident Woidke, SPD, erklärte, er sei froh, dass das Gesicht Brandenburgs auch in Zukunft ein freundliches bleiben werde. Der AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg, Kalbitz, sagte, seine Partei sei gekommen, um zu bleiben. Der CDU-Landesvorsitzende Senftleben zeigte sich enttäuscht, dass seine Partei nicht stärkste Kraft wurde. Die Linken-Spitzenkandidatin Dannenberg räumte ein, man sei zu wenig in den Regionen gewesen. Der Grünen-Spitzenkandidat Raschke zeigte sich offen, Teil einer künftigen Landesregierung zu werden.



Die Ergebnisse in Brandenburg laut Hochrechnung von infratest dimap:



SPD: 26,5 Prozent - minus 5,4 Punkte

AfD: 23,8 - plus 11,6

CDU: 15,5 - minus 7,5

Linke: 10,4 - minus 8,2

Grüne: 10,2 - plus 4

Freie Wähler: 5,1 - plus 2,4

FDP: 4,5 - plus 3



Wie infratest dimap mitteilte, lag die Wahlbeteiligung in Brandenburg bei 60 Prozent - gut 12 Punkte höher als 2014.