In Hessen wird heute ein neuer Landtag gewählt. Es wird mit einem knappen Ausgang gerechnet. Offen ist auch, ob die schwarz-grüne Koalition unter Ministerpräsident Bouffier ihre Arbeit fortsetzen kann. Möglicherweise wird ein Dreier-Bündnis nötig. Sollten CDU und SPD erneut deutliche Verluste einfahren, erwarten Beobachter eine neue Debatte über die Zukunft der Großen Koalition auf Bundesebene.

SPD-Chefin Nahles betonte hingegen, die Wahl in Hessen sei keine "Schicksalswahl" - weder für die Große Koalition noch für sie selbst. Ähnlich hatte sich Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Merkel geäußert. Sie findet es falsch, "jede Landtagswahl zu einer kleinen Bundestagswahl zu stilisieren". Die Berliner Politikwissenschaftlerin Kropp sprach von einer Schicksalswahl. Sie sagte im Deutschlandfunk (Audio), die Wahl werde zeigen, inwieweit die große Koalition unter Druck gerate und wie weit sie aufgrund des Drucks in der Lage sei, eine bessere Regierungsleistung an den Tag zu legen und die internen Querelen zu beenden. CDU und SPD werden Verluste vorhergesagt; die Grünen dürfen wie schon in Bayern auf deutliche Zugewinne hoffen.



Der Hessische Rundfunk bietet einen Kandidatencheck an mit dem Ziel, den Wählerinnen und Wählern diejenigen Menschen vorzustellen, die Hessen in den nächsten fünf Jahren regieren wollen.



Wahlberechtigt sind knapp 4,4 Millionen Bürger. Parallel zur Landtagswahl wird auch über 15 Änderungsvorschläge zur hessischen Verfassung abgestimmt. Dabei geht es um Themen wie Gleichberechtigung, Kinderrechte und Datenschutz sowie die Kultur- und Sportförderung.



Bis zum Mittag hat es eine mäßige Beteiligung gegeben. Nach Angaben des Wahlamtes in Wiesbaden lag sie in 20 repräsentativ ausgewählten Kreisen bei rund 25 Prozent. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt bereits 43 Prozent. Damals wurde jedoch auch ein neuer Bundestag gewählt.