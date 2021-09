Parallel zur Bundestagswahl wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt und im Land Berlin das Abgeordnetenhaus.

In Mecklenburg-Vorpommern lag die Beteiligung bis 14 Uhr bei 32,5 Prozent. Das sind 4,8 Punkte weniger als 2017. Allerdings sind Briefwähler nicht miteinbezogen.



In Berlin gaben bis zum Mittag 27,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das ist etwa so hoch wie vor vier Jahren. Vor den Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Als Gründe für die Verzögerungen wurden mehrere Faktoren genannt. Zum einen gab es in den Bezirken Friedrichshain/Kreuzberg und Charlottenburg/Wilmersdorf in mehreren Wahllokalen Verzögerungen wegen vertauschter Wahlzettel. Zum anderen stehen in Berlin vier Entscheidungen an.



Die Wähler stimmen nicht nur über Bundestag und Abgeordnetenhaus, sondern auch über die zwölf Bezirksparlamente ab. In einem Volksentschied geht es um die Enteignung großer Wohnungskonzerne.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.