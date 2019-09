Nicht nur die Grünen haben bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg bei den jungen Wählerinnen und Wählern gepunktet - sondern auch die AfD, was viele überrascht hat. Wodurch erklärt sich die Zustimmung junger Leute zur AfD? Was zieht junge Leute zu der Partei?

Zunächst die Fakten. Laut infratest dimap haben bei der Wahl in Sachsen 26 Prozent der 25-34-Jährigen die AfD gewählt. Das ist ein Zuwachs von 14 Punkten im Vergleich zu 2014. Bei den 16-24-Jährigen waren es 20 Prozent. Das sind sieben Punkte mehr als 2014.



In Brandenburg waren es bei den 25-34-Jährigen sogar 30 Prozent, ein Plus von 14 Punkten. Bei den 16-24-Jährigen stimmten 18 Prozent für die AfD, ein Plus von drei Punkten.



Die Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen sehen nach einer Auswertung des "Tagesspiegels" ähnlich aus: In Sachsen ebenso wie in Brandenburg liegt nach deren Berechnungen der Anteil der AfD-Jungwähler unter 30 Jahren bei 22 Prozent. Wie lassen sich diese Zahlen nun interpretieren?

"Nicht vom gesellschaftlichen Klima abkoppeln"

Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer sagte im Interview mit dem "Tagesspiegel", auch Jugendliche könnten sich nicht von einem gesellschaftlichen Klima abkoppeln, in dem es Einstellungen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gebe.



Für die jungen Leute gelte zudem: "Wenn man sich im Alltag unterlegen fühlt, will man auf der Gruppenebene Überlegenheit gegenüber anderen Gruppen demonstrieren, um sich aufzuwerten."

"Für den Osten sehr typisch"

Die Politologin Astrid Lorenz äußerte sich gegenüber "jetzt.de" ähnlich: "Für den Osten und auch für Osteuropa allgemein ist es sehr typisch, dass viele junge Menschen sich eher rechts verorten."



Lorenz sieht eine "sehr starke Polarisierung" zwischen AfD- und Grünen-Wählern. Dafür macht sie Unterschiede zwischen Stadt und Land geltend: Auf dem Land gebe es eine größere Bereitschaft die AfD zu wählen, weil sich die anderen Parteien zu wenig um die Menschen dort gekümmert hätten. Die Grünen, die SPD und auch die Linke hätten sich in letzter Zeit auf die Städte konzentriert – und dort neue Mitglieder gewinnen können.

"In Dörfern existiert ein sehr viel höherer Konformitätsdruck"

Wilhelm Heitmeiyer fügt diesem Gedanken eine weitere Ebene hinzu. Er spricht von einem "siedlungsgeografischen Problem": In Dörfern und Kleinstädten existiere ein sehr viel höherer Konformitätsdruck. Zitat: "Wenn man da nicht standfest ist, muss man sich entweder anpassen oder wegziehen." Der Druck setze sich vor allem dann durch, wenn strukturelle Probleme auftauchten.



Hinzu komme eine sozialdemografische Ebene: Junge, gut ausgebildete Frauen gingen weg, Männer hätten kaum noch eine Möglichkeit, eine Familie zu gründen - und suchten nach einer Demonstration von Stärke: "Die vermeintlich starken Sprüche von der AfD helfen beim eigenen Starksein."

"Die Enttäuschung der Eltern übernehmen"

Der bento-Nachrichtenchef Marc Röhlig sieht in seiner Analyse drei Gründe, warum so viele "Ost-Millennials" AfD gewählt haben. Er zitiert vor allem Erkenntnisse des Jenaer Soziologen Matthias Quent. Demnach nehmen viele junge Wähler die AfD als "normal" wahr. Es gelte: Wer die Partei wähle, sehe in ihr keine rechten Umtriebe – oder störe sich zumindest nicht daran.



Zweitens: Die "Ost-Millennials" übernehmen die Enttäuschung ihrer Eltern. Quent zufolge entsteht der "Blick auf die Welt" vor allem am Essenstisch daheim, weil die Schulen nicht genug täten, um junge Menschen politisch zu bilden.

"Team-Spirit" durch Dringlichkeitsrhetorik

Und schließlich drittens: Man wähle AfD ebenso wie die Grünen nicht aus Zukunftsangst, sondern als Zukunftsvision - über das Vehikel eines Wir-Gefühls. Bei den Grünen zähle das Ernstnehmen der Klimakrise, bei der AfD die Vorstellung, dass die Partei als einzige Themen wie Globalisierung und Migration wirklich anspreche.



Der "Team-Spirit" entstehe dann durch eine Dringlichkeitsrhetorik: Es muss jetzt was passieren, bevor es zu spät sei. Und so werde die Stimme für AfD und Grüne als Widerstand gegen "die anderen" verstanden.