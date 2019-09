Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg konnten sich die Parteien der Ministerpräsidenten Kretschmer, CDU, und Woidke, SPD, trotz Verlusten als stärkste Kraft behaupten.

In Brandenburg lautet das vorläufige Ergebnis:



SPD: 26,2 Prozent - minus 5,7 Punkte

AfD: 23,5 - plus 11,3

CDU: 15,6 - minus 7,4

Grüne: 10,8 - plus 4,6

Linke: 10,7 - minus 7,9

Freie Wähler: 5,0 - plus 2,3

FDP: 4,1 - plus 2,6



Auch in Sachsen gibt es inzwischen ein vom Landeswahlleiter bekanntgegebenes vorläufiges Ergebnis:

CDU: 32,1 Prozent - minus 7,3 Punkte

AfD: 27,5 - plus 17,8

Linke: 10,4 - minus 8,5

Grüne: 8,6 - plus 2,9

SPD: 7,7 - minus 4,7

FDP: 4,5 - plus 0,7